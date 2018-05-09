Жамнов: рассматриваем всю команду Чехии, а не только Крейчи и Пастрняка

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о предстоящем сопернике — команде Чехии.

«Решили, что Сошников сейчас больше нужен, чем Бывальцев. Никита – крайний нападающий, у нас есть ребята, которые могут играть и с фланга, и с центра. Игрок может дать энергию, поэтому выбрали его.

Мы очень плотно разбирали вчера чехов. Смотрели их игру со Швейцарией. У нас есть вся информация, игра будет тяжёлая. Крейчи и Пастрняк? Мы рассматриваем всю команду Чехии, а не отдельных игроков. Мы понимаем, что это два человека в первое звено. Будут играть – хорошо. Слабых соперников уже не осталось. Все будут биться.

Нужна дисциплина, ребята всё прекрасно понимают. Надо терпеть и работать, чтобы не было удалений. У нас традиционно тяжёлые матчи с Чехией. Мы настраиваемся на серьёзный матч. Пока мы готовимся к матчу звеньями, которые были на тренировке. А там будет видно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.