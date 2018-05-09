Экс-форвард ЦСКА и «Сибири» Дмитрий Моня перешёл в воскресенский «Химик»

Клуб Высшей хоккейной лиги «Химик» на официальном сайте объявил о подписании экс-нападающего ЦСКА и «Сибири» Дмитрии Мони.



«С Вячеславом Анатольевичем Козловым, главным тренером «Химика», мы вместе выступали ещё в ЦСКА, вероятно, сохранил мой номер, позвонил и предложил приехать на просмотр. Прежде всего самое важное для меня – возвращение в хоккей: в минувшем сезоне я практически не играл, если брать серьёзный уровень. Необходимо подойти к старту чемпионата в хорошей физической форме, начать сезон, быть лидером в «Химике», — сказал Моня.



Профессиональную карьеру Дмитрий начал в 2007 году в составе родного московского ЦСКА, затем выступал за «Сибирь», «Автомобилист» и «Югру». Всего в активе нападающего 345 матчей в КХЛ, в которых Дмитрий набрал 128 очков (55+73). В сезоне-2017/18 Моня был игроком словацкой команды «Нове Замки».

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