Хит Григория Денисенко в матче со СКА вошёл в топ-10 плей-офф по версии КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал топ-10 силовых приёмов розыгрыша плей-офф сезона-2017/18.



В список попал хит нападающего ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко на Николае Прохоркине из СКА. Предположительно Денисенко не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира именно из-за грубой игры в матче со СКА. Впоследствии Григорий выиграл вместе с МХК «Локо» Кубок Харламова, проведя в финальной серии со «СКА-1946» все шесть матчей. Хоккеисту удалось отметиться двумя заброшенными шайбами.



10) Грег Скотт (ЦСКА);

9) Валерий Ничушкин (ЦСКА);

8) Никита Нестеров (ЦСКА);

7) Йеспер Йенсен («Йокерит);

6) Владислав Гавриков (СКА);

5) Ээли Толванен («Йокерит»);

4) Рафаэль Батыршин («Ак Барс»);

3) Григорий Денисенко («Локомотив»);

2) Михаил Пашнин (ЦСКА);

1) Оливер Лауридсен («Йокерит»).

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.