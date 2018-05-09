Хит Григория Денисенко в матче со СКА вошёл в топ-10 плей-офф по версии КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал топ-10 силовых приёмов розыгрыша плей-офф сезона-2017/18.
В список попал хит нападающего ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко на Николае Прохоркине из СКА. Предположительно Денисенко не попал в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира именно из-за грубой игры в матче со СКА. Впоследствии Григорий выиграл вместе с МХК «Локо» Кубок Харламова, проведя в финальной серии со «СКА-1946» все шесть матчей. Хоккеисту удалось отметиться двумя заброшенными шайбами.
10) Грег Скотт (ЦСКА);
9) Валерий Ничушкин (ЦСКА);
8) Никита Нестеров (ЦСКА);
7) Йеспер Йенсен («Йокерит);
6) Владислав Гавриков (СКА);
5) Ээли Толванен («Йокерит»);
4) Рафаэль Батыршин («Ак Барс»);
3) Григорий Денисенко («Локомотив»);
2) Михаил Пашнин (ЦСКА);
1) Оливер Лауридсен («Йокерит»).
Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.