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Источник: нападающий «Ак Барса» Никита Язьков перейдёт в «Магнитку»

Источник: нападающий «Ак Барса» Никита Язьков перейдёт в «Магнитку»
Хоккей / КХЛ

По информации издания «БИЗНЕС Online», нападающий «Ак Барса» Никита Язьков станет игроком магнитогорского «Металлурга».

22-летний хоккеист принял квалификационное предложение магнитогорского клуба, которое казанцы не стали повторять. «Металлург» предложил нападающему односторонний контракт с зарплатой 25-30 млн рублей в год. Язьков является ограниченно свободным агентом.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» перешёл в «Ак Барс» минувшим летом и провёл за казанский клуб 37 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 9 (8+1) очков.

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