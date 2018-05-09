Источник: нападающий «Ак Барса» Никита Язьков перейдёт в «Магнитку»

По информации издания «БИЗНЕС Online», нападающий «Ак Барса» Никита Язьков станет игроком магнитогорского «Металлурга».

22-летний хоккеист принял квалификационное предложение магнитогорского клуба, которое казанцы не стали повторять. «Металлург» предложил нападающему односторонний контракт с зарплатой 25-30 млн рублей в год. Язьков является ограниченно свободным агентом.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» перешёл в «Ак Барс» минувшим летом и провёл за казанский клуб 37 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 9 (8+1) очков.