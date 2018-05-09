Сидни Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2018 по хоккею

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби объявил о том, что не сыграет на чемпионате мира — 2018 по хоккею в Дании в составе сборной Канады. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

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«Пингвинз» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, однако Кросби принял решение не ехать на мировое первенство из-за неважного состояния здоровья.

В нынешнем сезоне он сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 89 (29+60) результативных баллов. В плей-офф Кросби сыграл 12 встреч, записав на свой счёт 21 (9+12) очко.



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