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Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.

Дублем в составе сборной Швейцарии отметился Йоэль Вермин. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
09 мая 2018, среда. 17:15 МСК
Швейцария
5 : 2
2:2, 1:0, 2:0
Беларусь
1:0 – Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер) – 01:37 (5x5), 1:1 – Плэтт (Ленгле, Дюков) – 05:54 (5x5), 1:2 – Павлович (Ковыршин, Матерухин) – 10:46 (5x5), 2:2 – Андригетто (Майер) – 18:40 (5x5), 3:2 – Вермин (Майер, Шервай) – 39:45, 4:2 – Корви (Диас) – 42:29 (5x5), 5:2 – Майер (Андригетто, Хофман) – 46:44 (5x4)
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