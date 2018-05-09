Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.



Дублем в составе сборной Швейцарии отметился Йоэль Вермин. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.

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