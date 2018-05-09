Фетисов: у России хороший старт на ЧМ-2018, играли со страстью победителей ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли три стартовых матча с общим счётом 20:0.

«У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата. Однако главные игры ещё впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам. Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам», — цитирует Фетисова RT.