Фетисов: у России хороший старт на ЧМ-2018, играли со страстью победителей ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли три стартовых матча с общим счётом 20:0.
«У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата. Однако главные игры ещё впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам. Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам», — цитирует Фетисова RT.
Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась
Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.