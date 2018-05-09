В.Денисов: может, Беларуси на матч с Чехией не выходить, чтобы 0:5 засчитали?

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов поделился мнением о четвёртом поражении его команды подряд на чемпионате мира — 2018. В сегодняшней встрече белорусы уступили швейцарцам со счётом 2:5.



«Не знаю, что сказать. Начали уже лучше, забили быстрые голы, но нас подвела потеря концентрации. В третьем периоде было много удалений, не смогли вернуться в игру. Забили две шайбы с пятака. Мы сами с пятачка много пропускаем, тренеры ставят в пример соперников. После смены тренера поменялись система игры в своей и в средней зоне. Когда соперник начинает контролируемую атаку, мы уже не бежим вдвоём вперёд, по другому строим оборону. Попрощался ли Льюис с командой? Насколько я знаю, он улетел ночью. Не хочу об этом говорить.



Что касается эпизода с Майером, то сначала мне показалось, что удаления не было. Потом с судьями поговорил, они сказали 50 на 50. Возможно, потому что нога высоко пошла — мне должны были дать две минуты. В ином случае получился бы классический хит на бедро. Злого умысла у меня точно не было.



Я лучший игрок матча? И что? Вы счёт на табло видели? Разве можно быть довольным своей игрой? Мы не думаем об игре с Австрией как о ключевой игре на чемпионате мира. Следующий матч у нас с чехами. Мы готовимся на каждую игру. Вы видите, как мы играем? У нас каждый матч крупный счёт. Нам что, не выходить на игру, чтобы сразу 0:5 засчитали, а мы будем готовиться к Австрии?» — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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