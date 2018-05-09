Никлас Бекстрём отправится с «Вашингтоном» на первый матч серии с «Тампой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём близок к возвращению в строй после травмы верхней части тела.

Швед полетит с «Вашингтон Кэпиталз» на первый матч финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом объявил тренер «Кэпиталз» Барри Тротц. При этом наставник команды не уточнил, будет Бекстрём тренироваться с командой в четверг или играть в пятницу. 30-летний центрфорвард восстанавливается после травмы верхней части тела, из-за которой ему пришлось пропустить шестой матч второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».