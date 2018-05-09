Сборная Швеции отправила семь шайб в ворота Австрии в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции выиграла очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Тре крунур» во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Австрии — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

Для шведов эта победа стала четвёртой кряду на нынешнем мировом первенстве. Австрийцы же проиграли все четыре встречи.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дублем в составе шведов отметился Рикард Ракелль. По одному точному броску произвели Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.