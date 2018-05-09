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Сборная Швеции отправила семь шайб в ворота Австрии в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции отправила семь шайб в ворота Австрии в матче ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции выиграла очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. «Тре крунур» во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Австрии — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

Для шведов эта победа стала четвёртой кряду на нынешнем мировом первенстве. Австрийцы же проиграли все четыре встречи.

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Дублем в составе шведов отметился Рикард Ракелль. По одному точному броску произвели Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.

ЧМ-2018
09 мая 2018, среда. 21:15 МСК
Швеция
7 : 0
2:0, 3:0, 2:0
Австрия
1:0 – Кемпе (Линдхольм) – 09:47 (5x4), 2:0 – Янмарк (Ракелль) – 17:11 (5x5), 3:0 – Ракелль (Зибанеджад, Янмарк) – 22:42 (5x4), 4:0 – Ракелль – 28:53 (5x5), 5:0 – Нюквист (Кемпе) – 29:17 (5x5), 6:0 – Зибанеджад (Янмарк, Андерссон) – 47:50 (5x5), 7:0 – Пяаярви (Ларссон) – 53:59 (5x5)
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