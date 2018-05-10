История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 10 мая, сборная России по хоккею проведёт свой четвёртый матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Чехии. Игра начнётся в 21:15 мск. Сборные России и Чехии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 18 раз. Россияне победили в восьми поединках, в девяти матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018