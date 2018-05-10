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История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею

История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 10 мая, сборная России по хоккею проведёт свой четвёртый матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Чехии. Игра начнётся в 21:15 мск. Сборные России и Чехии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 18 раз. Россияне победили в восьми поединках, в девяти матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1995СтокгольмЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:2Кучера, Вейвода
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Чехия3:2Королюк, Афиногенов, Буцаев — Шлегр, Патера
ЧМ-1997ХельсинкиМатч за третье местоРоссия — Чехия3:4Королюк, Яшин, Прокопьев — Влах, Вуйтек, Прохазка, Допита
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Чехия2:2Петров, Юшкевич — Патера, Допита
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Чехия6:1Яшин (2), Гусманов, Петренко, Сушинский, Прокопьев — Власак
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Чехия3:4Разин, Гольц, Кузнецов — Ручински, Моравец, Дворжак, Допита
ЧМ-2002ЙёнчёпингЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:1Кознев, Карпов (2) — Грдина
ЧМ-2003ТуркуЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:3Главач, Гейдук, Глинка
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Чехия2:1Ковальчук, Сёмин — Выборны
ЧМ-2006РигаЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:4 ОТОвечкин, Мозякин, Михнов — Каберле, Глинка, Штефан, Иргл
ЧМ-2007МоскваЧетвертьфиналРоссия — Чехия4:0Марков, Малкин (2), Радулов
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Чехия5:4 ОТЗиновьев, Горовиков, Морозов (2), Корнеев — Элиаш (3), Коталик
ЧМ-2010КёльнФиналРоссия — Чехия1:2Дацюк — Клепиш, Ролинек
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Чехия2:3Терещенко, Зарипов — Ворачек, Ягр, Плеканец
ЧМ-2011БратиславаМатч за третье местоРоссия — Чехия4:7Ковальчук (2), Куликов, Тарасенко — Червенка (3), Пруха (2), Марек, Плеканец
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Чехия2:0Пережогин, Малкин
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Чехия0:3Кундратек, Червенка, Бирнер
ЧМ-2017ПарижЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:0Орлов, Кучеров, Панарин
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