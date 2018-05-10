В АХЛ состоялся самый продолжительный матч в истории лиги

Четвёртая игра четвертьфинальной серии Кубка Колдера между «Лихай Уэлли Фантомс» и «Шарлотт Чекерс» (2:1, ОТ) стала самой продолжительной в истории Американской хоккейной лиги.

Для выявления победителя командам потребовалось провести пять овертаймов, в общей сложности матч продолжался 146 минут 48 секунд. Победный бросок на счету нападающего «Лихай Уэлли» Алекса Крушельниски.

Видео победной шайбы можно посмотреть в «твиттере» Шона Шапиро.

Предыдущий рекорд был установлен 24 апреля 2008 года, когда «Филадельфия» и «Олбани» провели на льду 142 минуты 58 секунд.