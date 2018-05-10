Гранлунд: Дания — не «карлик», в её составе один из лучших голкиперов мира

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд прокомментировал сенсационное поражение от сборной Дании (2:3) на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Финская команда во второй раз в истории проиграла Дании в официальных матчах.

«Вне всяких сомнений, соперник провёл хороший матч, а нам не хватило реализации опасных моментов, не хватило завершения атак. Это была уже четвёртая игра за пять дней, что также сказалось на результате. Игроки Дании удачно действовали в защите, у нас не было скорости, чтобы взламывать их оборону.

Чувствительное поражение? Знаете, это бессмысленный вопрос. Мы просто извлечём уроки из этого поражения и будем двигаться дальше. Турнир только начинается. Это хоккей, а не парад.

Можно ли отнести Данию к разряду «карликов»? Нет, в её составе много игроков НХЛ, КХЛ, к тому же голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен — один из лучших в мире», — цитирует Гранлунда Iltalehti.