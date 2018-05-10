Как завершится матч Чехия — Россия на чемпионате мира — 2018 по хоккею?

Сегодня, 10 мая, в Копенгагене будет сыгран очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и России. Начало встречи в 21:15 мск.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
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