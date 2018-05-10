Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Как завершится матч Чехия — Россия на чемпионате мира — 2018 по хоккею?

Как завершится матч Чехия — Россия на чемпионате мира — 2018 по хоккею?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 10 мая, в Копенгагене будет сыгран очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и России. Начало встречи в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как завершится матч Чехия — Россия?».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Разгромы обмана. Почему у сборной России ужасный календарь
Мы сами не знаем свои слабые стороны. Даже победа над Беларусью ничего не расскажет о команде Ильи Воробьёва.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент