Ахо о 2:3 с Данией: это разочарование, надо посмотреть на табло и быть честными

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо прокомментировал сенсационное поражение от сборной Дании (2:3) на чемпионате мира по хоккею — 2018. Финская команда во второй раз в истории проиграла Дании в официальных матчах.
«Сложная игра получилась. Много борьбы, много движения. Дания играла при отличной поддержке вратаря и домашних трибун. Судьбу матча определили маленькие ошибки.
Чувствительное поражение? Да, конечно, разочаровывающий результат, ведь вы всегда хотите побеждать. Мы просто должны посмотреть на табло и быть честными», — цитирует Ахо Iltalehti.
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