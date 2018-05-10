Гашек: нельзя бояться Россию. Если хотим быть в тройке лидеров, нужно выигрывать

Знаменитый голкипер Доминик Гашек прокомментировал шансы сборной Чехии на победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года со сборной России.

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«Если говорить о матчах с Россией, то на Олимпиаде всё было достаточно невесело, но сейчас новый турнир. Этот матч может стать первым на турнире для Давида Крейчи и Давида Пастрняка. Нельзя бояться русских, если мы хотим попасть в тройку лидеров по итогам группового этапа, нужно побеждать.

Пастрняк и Крейчи — отличные хоккеисты, которые хотят играть, они на сто процентов помогут команде на турнире. Но несколько структурных изменений могут сказаться на команде, потому что у тех, кто уже был в составе, теперь уменьшится игровое время», — приводит слова Гашека isport.cz.