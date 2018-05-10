Грёнборг: было бы интересно бросить вызов тренерам команд НХЛ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал информацию, что в ближайшем будущем он может возглавить один из клубов Национальной хоккейной лиги.

«Я хорошо знаком с подобной работой, ведь я уже тренировал некоторых хоккеистов из числа лучших в мире. Сейчас мне интересно генерировать идеи, внедрять их в жизнь, возможно, за рубежом. Было бы интересно бросить вызов тренерскому сообществу в НХЛ. Я предлагаю другую точку зрения на многие вещи», — сказал Грёнборг в эфире Sportsnet.

Напомним, что в настоящий момент в НХЛ вакантна должность главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», а из европейских специалистов в число кандидатов на этот пост входит немец Марко Штурм.