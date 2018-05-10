Э. Кейн: приоритеты, которые ищет игрок, — деньги, шанс на победу и образ жизни

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн рассказал о главных критериях, которыми он будет руководствоваться при выборе команды на рынке агентов. 1 июля канадский игрок может стать неограниченно свободным агентом.

«Здравый смысл говорит, что есть три приоритета, которые ищет игрок, — деньги, шанс на победу и образ жизни», – цитирует Кейна San Jose Mercury News.

После перехода в «Шаркс» в результате обмена из «Баффало Сэйбрз» Кейн набрал 14 (9+5) очков в 17 матчах регулярного сезона НХЛ. В 9 играх Кубка Стэнли он отметился 5 (4+1) баллами.