Гашек — о Францоузе: у него хорошее будущее в НХЛ, но будет непросто

Знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек поделился мнением о перспективах вратаря «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в Национальной хоккейной лиге.

«Не сомневаюсь, что у Францоуза хорошее будущее в НХЛ. Я помню его ещё по чешской лиге. Не знаю, в какой команде он окажется, но вряд ли его сразу возьмут первым номером, ему придётся делить матчи ещё с кем-то. Будет нелегко, но сам Павел, наверное, об этом совсем не думает. Может ли он стать вторым Гашеком? В сборной Францоуз отлично играет, он должен продолжать так действовать, потому что команде это действительно нужно. Команда может положиться на него, но сравнивать Павла с другими вратарями совершенно бессмысленно», — приводит слова Гашека isport.cz.