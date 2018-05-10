Маршан: я должен посмотреть в зеркало и понять, что нужно менять своё поведение

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан признал, что иногда ведёт себя на льду неподобающим образом. В начале мая игрок получил уведомление от НХЛ, что если он не прекратит лизать соперников, то будет дисквалифицирован. Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди также заявил, что игроку нужно изменить своё поведение.

«Настало время пристально посмотреть на себя в зеркало и осознать, что некоторые из поступков, которые я совершаю на льду, могут привести к печальным для меня последствиям. Подставить своих партнёров по команде и всю организацию — это последнее, чего бы я хотел в своей жизни.

Знаете, есть разница между вещами, из которых можно извлечь преимущество для команды, и вещами, которые заставляют тебя выглядеть глупым. Моя проблема — молниеносная реакция на моменты. Порой я принимаю неправильные решения. Но надо понимать, что если я откажусь от своей игры, то, возможно, потеряю 15-20 очков в своей результативности. Стоит ли оно того? У меня сейчас нет ответа на этот вопрос.

Конечно, само поведение на льду должно измениться. Мне нужно избавляться от некоторых вещей, но когда вы играете одинаковым образом в течение 25 лет, то трудно в один момент нажать на переключатель. Возможно, раньше я просто не уделял этому такого внимания, потому что думал, что я ведь и так хорош на льду. Но сейчас мне надо понять, что рано или поздно «Брюинз» могут перестать мириться с этим», — цитирует Маршана ESPN.