Сочетания звеньев сборной России на утренней раскатке перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед матчем с Чехией, информирует корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Сегодня, 10 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут четвёртый матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев, Сошников;

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.

Отдельно от команды занимался нападающий Никита Гусев, в свою очередь Никита Сошников принимал участие в раскатке в качестве 13-го форварда, уточняет корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.