Гомоляко: россияне будут свежими и голодными до игры, жду победы над Чехией

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.

«Я не Нострадамус, чтобы делать прогноз. Стоит ждать хорошего матча. Он не будет лёгким, как наши предыдущие игры. Приехали два хоккеиста в сборную Чехии (Давид Пастрняк и Давид Крейчи. — Прим. «Чемпионата»), может, выйдут, может, не выйдут сегодня. Надо ждать хорошего матча и сосредотачиваться, потому что сейчас пойдут очень серьёзные игры. Победы надо ждать!

Сборную будем оценивать по окончании чемпионата, сейчас ребята потихонечку готовятся к играм плей-офф. Оценивать по одной игре не стоит.

Пойдут ли на пользу два дня отдыха? Как сказал Женька Дадонов, никогда не бывает много выходных. Думаю, ребята хорошо подготовились, сегодня будут выглядеть свеженькими и голодными до игры. Всегда жду от российской сборной победы, будь она тяжёлой или лёгкой. Мы всегда должны побеждать, мы сильная хоккейная держава, олимпийские чемпионы», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.