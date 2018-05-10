Участие Пастрняка и Крейчи в матче с Россией на ЧМ-2018 под вопросом

Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк сегодня утром, 10 мая, присоединились к сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.

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21-летний Пастрняк сказал чешским журналистам, что они с Крейчи не выходили на лёд в течение трёх дней, поэтому он не уверен, сыграют ли они в матче с Россией, информирует журналист Павел Барта.

Матч между сборными Чехии и России состоится 10 мая и начнётся в 21:15 по московскому времени.