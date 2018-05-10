Яруллин: пока боец титул не защитит, он не считается чемпионом

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2018.

«Определяющий фактор? Думаю, прежде всего командные действия. Мы действительно все были друг за друга. Постоянно общались. И, наверное, мы больше хотели победить. Да, желания у ЦСКА хватает, но это спорт. У них в составе много олимпийцев, и, может быть, они в Корее эмоции оставили. Как и в серии со СКА. Может, где-то не хватило.

Опять же это командные действия. Мы друг другу на льду всегда подсказываем. Если ты что-то не так сделаешь, тебе тут же «подкрикнут», и становишься на нужное место. И через работу, конечно. Мы все игровые моменты нарабатываем, в том числе и дисциплину каждого игрока.

Проблемы с мотивацией? Я так не думаю. Сравним со смешанными единоборствами: если боец забирает пояс, он не считается чемпионом, пока не защитит титул. Естественно для нас будет мотивацией доказать, что это была не случайность», — цитирует Яруллина «Реальное время».

