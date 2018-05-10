Форвард системы «Питтсбурга» Блюгерс присоединится к сборной Латвии на ЧМ-2018

Форвард «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» Теодорс Блюгерс сыграет за сборную Латвии на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании, информирует официальный сайт IIHF.

В минувшем сезоне Блюгерс набрал 45 (21+24) очков в 70 играх регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф в 3 матчах отдал 2 голевые передачи.

После вылета «Уилкс-Бэрри» из плей-офф Блюгерса и ещё нескольких игроков вызвали в «Питтсбург Пингвинз».

Сборная Латвии на ЧМ сыграла 3 матча — с Норвегией (3:2 ОТ), Финляндией (1:8) и Южной Кореей (5:0). Следующая игра латвийцев состоится сегодня, 10 мая, со сборной США. Начало – в 17:15 по московскому времени.