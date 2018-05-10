Россия — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ по хоккею—2018

Сегодня, 10 мая, сборная России по хоккею проведёт свой четвёртый матч на чемпионате мира—2018, соперником будет команда Чехии. Игра начнётся в 21:15 мск. Сборные России и Чехии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 18 раз. Россияне победили в восьми поединках, в девяти матчах успех праздновали чехи, ещё одна игра завершилась вничью.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Подопечным Йозефа Яндача нужна победа в основное время, чтобы сохранить шансы выйти в плей-офф не с четвёртого места и избежать встречи с победителем группы B. В свою очередь российская команда также постарается избежать потери очков, в противном случае расклад на плей-офф для команды Ильи Воробьёва будет сильно осложнён.

Ведущий хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на победителя центрального матча игрового дня.