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Российским журналистам запретили говорить с Пастрняком перед игрой

Российским журналистам запретили говорить с Пастрняком перед игрой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Российские журналисты получили запрет от пресс-службы чешской сборной на общение с нападающим Давидом Пастрняком в день матча чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия. Напомним, встреча между российской и чешской сборными состоится сегодня, 10 мая, начало — в 21:15 мск.

«Пастрняк не будет разговаривать с вами, он будет общаться только с чешскими журналистами», — заявил журналистам представитель пресс-службы сборной Чехии.

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