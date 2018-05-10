Зарипов: мечтаю о шестом Кубке Гагарина, пока силы есть — буду играть

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о желании выиграть шестой Кубок Гагарина.



«О чём я мечтаю после пяти Кубков Гагарина? Конечно, это немало. Но на каждый новый сезон я ставлю перед собой одну и ту же цель – стать ещё раз обладателем кубка Гагарина. Значит – о шестом! Всякий раз не собираюсь останавливаться на достигнутом. Пока есть силы — буду играть и стараться приносить пользу команде. „Кубок татарина“? Конечно, приятно слышать. Но я прекрасно понимаю, что это всё народные разговоры. Кубок Гагарина как был Кубком Гагарина, так им и останется. Наше дело — выходить на лёд и за него бороться.



В этом году мне не хватало Мозякина? Не скрою, да. Мы дружны по жизни и понимали друг друга с полувзгляда на льду. Хоккеист он великолепный. Все это видят, и статистика говорит сама за себя. Я очень рад, что мне представилась возможность на протяжении четырёх сезонов выступать в одном звене с таким великим мастером», — цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.