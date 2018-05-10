«Сибирь» подписала соглашение о сотрудничестве с «Металлургом» Нк

Хоккейные клубы «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург»подписали договор о сотрудничестве, информирует официальный сайт новосибирской команды.



В следующем чемпионате хоккеисты «Сибири», которые не проходят в основной состав по тем или иным причинам, будут получать игровую практику в Высшей хоккейной лиге, играя за «Металлург». Напомним, по окончании сезона-2016/17 новокузнецкий клуб был исключён из Континентальной хоккейной лиги и отправлен в ВХЛ.



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