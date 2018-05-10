«Барыс» подписал новые контракты с Кучиным и Дульневым

Астанинский «Барыс» на своём официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с защитником Георгием Дульневым и нападающим Иваном Кучиным. С форвардом подписан контракт на один год, с игроком обороны — на два.



29-летний Кучин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 10 матчах за основную команду «Барыса», отметившись 3 (1+2) очками при показателе полезности "+4". 27-летний Дульнев ещё ни разу не выступал в Континентальной хоккейной лиге.



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