«Куньлунь» подписал контракт со шведским нападающим Лундом

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт со шведским нападающим Патриком Лундом, информирует KHL Media Team.



В чемпионате-2017/18 29-летний хоккеист принял участие в 52 матчах «регулярки» за шведский клуб «Юргорден», сумев записать в свой актив 40 (15+25) баллов при показателе полезности "+18" и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф Лунд сыграл 11 встреч, в которых отметился 10 (2+8) баллами. Нападающий дважды становился чемпионом Швеции: в 2011 году с «Ферьёстадом», а в 2015-м – с «Векшё».

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