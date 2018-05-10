Защитник Самвел Мнацян подписал контракт с «Сибирью»

Защитник дальневосточного «Адмирала» Самвел Мнацян перешёл в новосибирскую «Сибирь», информирует «инстаграм» агентской компании Шуми Бабаева. 28-летний защитник подписал контракт сроком на два года.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Мнацян принял участие в 52 матчах, сумев записать в свой актив 3 (1+2) очка при показателе полезности "-7" и 93 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 минут за встречу.

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