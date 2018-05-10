Пастрняк: у Чехии молодая команда на ЧМ-2018, это просто прекрасно

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк поделился первыми впечатлениями после приезда в расположение национальной команды.



«С „Бостоном“ мы планировали зайти значительно дальше, чем до второго раунда плей-офф. Всё кончилось внезапно, поэтому мы с Давидом Крейчи решили приехать на чемпионат мира. Мы любим играть вместе, и это стало отличным шансом продлить свой сезон. В „Бостоне“ никто не был против.



Устал ли я после сезона? Немного усталости есть, но мне помогает то, что удалось обойтись без травм. Силы ещё есть, надеюсь помочь сборной.



Смотрел ли чемпионат мира? Не слишком часто, полностью увидел только игру со Словакией. Сыграли ребята отлично. У Чехии молодая команда на ЧМ, это просто прекрасно», — цитирует Пастрняка Hokej.cz.

Чешский железный занавес. Звёзд НХЛ прячут от русских журналистов Крейчи и Пастрняк уже в Копенгагене, но сыграют ли они с Россией, решится за два часа до матча.