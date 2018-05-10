Крейчи: снотворное в самолёте не сумело меня усыпить, я очень устал

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи поделился впечатлениями от прибытия в стан национальной команды.



«Честно говоря, немного устал, снотворное в самолёте не помогло мне выспаться. Надеюсь, удастся отдохнуть сейчас в номере.



Мы быстро вылетели из Кубка Стэнли, но я рад приезду на чемпионат мира. Последний раз я надевал форму сборной на Олимпийских играх в Сочи, но я всегда рад выступать за Чехию. Просто мне очень мешали травмы.



С нетерпением жду чешской атмосферы. В „Бостоне“ только два игрока Чехии, и там нет ничего подобного. Поскорее бы услышать чешскую музыку в номере», — приводит слова Крейчи Hokej.cz.