Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Травмированный Никлас Бекстрём провёл тренировку с шайбой

Травмированный Никлас Бекстрём провёл тренировку с шайбой
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл индивидуальную тренировку с шайбой, информирует официальный «твиттер» «столичных».

Напомним, форвард травмировался в серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (4-2), его участие в первых матчах противостояния с «Тампа-Бэй Лайтнинг» под вопросом. В нынешнем плей-офф Бекстрём сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт 13 (3+10) очков.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Смена власти в Белом доме. В «Вашингтоне» теперь главный Кузнецов
Александр Великий подготовил себе преемника.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент