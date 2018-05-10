Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл индивидуальную тренировку с шайбой, информирует официальный «твиттер» «столичных».



Напомним, форвард травмировался в серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (4-2), его участие в первых матчах противостояния с «Тампа-Бэй Лайтнинг» под вопросом. В нынешнем плей-офф Бекстрём сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт 13 (3+10) очков.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Смена власти в Белом доме. В «Вашингтоне» теперь главный Кузнецов Александр Великий подготовил себе преемника.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»