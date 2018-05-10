Тротц: болезненный опыт сделал игроков «Вашингтона» сильнее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о преодолении барьера второго раунда плей-офф его командой.



«Я работаю с этой командой четыре года, но костяк команды играет здесь намного дольше. Им, наверное, нужно было пройти через всё это. Хороший это был опыт, плохой или даже болезненный, но он сделал нас сильнее. На мой взгляд, твёрдость характера заключается главным образом в том, как ты реагируешь на нокдауны. Сумеешь снова подняться или останешься лежать? Боль и страдания прошлого сделали этих парней сильнее, решительнее и упорнее. А ещ` — более сфокусированными и преданными делу. И мы сделали это», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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