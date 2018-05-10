Чехия — Россия: Крейчи и Пастрняк сыграют в первом звене чехов

Стали известны некоторые подробности состава сборной Чехии на матч группового этапа чемпионата мира—2018 с командой России. В матче сыграют недавно приехавшие в сборную форварды «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк, которые сыграют в первом звене с Дмитрием Яшкиным.



Риттих (Францоуз);

Шулак — Гудас, Яшкин — Крейчи — Пастрняк;

Моравчик — Гронек, Червенка — Факса — Гика;

Йордан — Скленичка, Кубалик — Нечас — Ржепик;

Полашек, Горак — Плеканец — Нестрашил, Хитил.



Начало встречи — в 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



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Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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