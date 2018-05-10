Россия назвала состав на матч с Чехией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на четвёртый матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
В состав вернулся голкипер Василий Кошечкин, 13-м нападающим заявлен Никита Сошников.
Кошечкин (Шестёркин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.
Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE
Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».