Россия назвала состав на матч с Чехией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на четвёртый матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



В состав вернулся голкипер Василий Кошечкин, 13-м нападающим заявлен Никита Сошников.



Кошечкин (Шестёркин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Михеев;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.