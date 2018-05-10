Чехия — Россия: болельщики чехов провоцировали россиян перед матчем

Болельщики сборной Чехии провоцировали россиян перед матчем. Чехи положили российский шарф на асфальт, несколько раз наступив на него, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев с места событий. Сообщается, что чешские болельщики находились в сильном алкогольном опьянении.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Встреча сборных России и Чехии стартует сегодня, 10 мая, в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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