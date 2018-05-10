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Сборные России и Чехии провели разминку перед встречей на ЧМ-2018

Сборные России и Чехии провели разминку перед встречей на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккеисты сборных России и Чехии провели разминку перед очной встречей на чемпионате мира по хоккею–2018, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Напомним, начало матча России и Чехии — в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию игры.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Россия сыграет важный матч с Чехией! LIVE
Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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