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«Спартак» подписал контракт с Гришиным, «Северсталь» обновила контракт Странски

«Спартак» подписал контракт с Гришиным, «Северсталь» обновила контракт Странски
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» перезаключила на новых условиях контракт сроком на два года с чешским нападающим Матеем Странски, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

24-летний Странски провёл в регулярном чемпионате-2017/18 42 матча, сумев записать на свой счёт 12 (8+4) баллов при показателе полезности "-7" и 41 минуте штрафного времени. В четырёх играх плей-офф форвард отметился одной заброшенной шайбой.

«Спартак» подписал контракт с 29-летним защитником Алексеем Гришиным. На счету игрока 130 матчей в КХЛ.

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