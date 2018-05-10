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Словакия — Франция — 3:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Словакия — Франция — 3:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Словакия выиграла на турнире две игры из четырёх, у Франции — одна выигранная встреча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции
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