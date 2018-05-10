США — Латвия — 3:2 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная США оказалась сильнее команды Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Американская команда выиграла все четыре матча на турнире, у Латвии — две победы.



У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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