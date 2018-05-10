Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

США — Латвия — 3:2 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

США — Латвия — 3:2 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США оказалась сильнее команды Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Американская команда выиграла все четыре матча на турнире, у Латвии — две победы.

У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Посмотреть видео можно также в «твиттере» ИИХФ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент