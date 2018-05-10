Россия — Чехия: Нестеров открыл счёт, это первый гол российских защитников на ЧМ

В первом периоде матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии счёт открыла команда Ильи Воробьёва. Точным броском отметился защитник Никита Нестеров, которому ассистировал нападающий Александр Барабанов. Стоит отметить, что у России на ЧМ-2018 впервые голом сумел отметиться игрок обороны.



В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу российской сборной. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия играет вничью с Чехией на ЧМ-2018! LIVE Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018