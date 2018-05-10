Россия — Чехия: сухая серия россиян на ЧМ прервалась на 195-й минуте

В первом периоде матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии команде Чехии удалось сравнять счёт на 15-й минуте первого периода. Заброшенной шайбой отметился нападающий Давид Крейчи.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Таким образом, сухая серия сборной России на чемпионате мира–2018 завершилась на 195-й минуте. Три с лишним матча голкиперы сборной России Василий Кошечкин и Игорь Шестёркин не пропускали голов.



В матче продолжается первый период, счёт 1:1.

Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».