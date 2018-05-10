Россия — Чехия: статистика первого периода встречи

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии, счёт после 20 минут игры 1:2. Заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Давид Крейчи и Дмитрий Яшкин.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Статистика первого периода матча Россия — Чехия:



Голы: 1 — 2

Броски: 4 — 12

Вбрасывания: 8 — 8

Штраф: 0 — 0

Реализация: 0 — 0

Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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