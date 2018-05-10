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Россия — Чехия: статистика первого периода встречи

Россия — Чехия: статистика первого периода встречи
Хоккей / Хоккей с шайбой на Олимпиаде 2018

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии, счёт после 20 минут игры 1:2. Заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Давид Крейчи и Дмитрий Яшкин.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Статистика первого периода матча Россия — Чехия:

Голы: 1 — 2
Броски: 4 — 12
Вбрасывания: 8 — 8
Штраф: 0 — 0
Реализация: 0 — 0

Россия уступает Чехии на ЧМ-2018! LIVE
Сборная России сыграет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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