Россия — Чехия: статистика второго периода встречи

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии, счёт после 20 минут игры 3:3.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Статистика второго периода матча Россия — Чехия:



Голы: 2 — 1

Броски: 8 — 5

Вбрасывания: 13 — 9

Штраф: 2 — 4

Реализация: 0 — 0.

Россия играет вничью с Чехией на ЧМ-2018! LIVE Сборная России играет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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