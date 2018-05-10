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Россия — Чехия: статистика второго периода встречи

Россия — Чехия: статистика второго периода встречи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Чехии, счёт после 20 минут игры 3:3.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Статистика второго периода матча Россия — Чехия:

Голы: 2 — 1
Броски: 8 — 5
Вбрасывания: 13 — 9
Штраф: 2 — 4
Реализация: 0 — 0.

Россия играет вничью с Чехией на ЧМ-2018! LIVE
Сборная России играет с Чехией на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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