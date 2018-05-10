Хартли: победа над США была бы вполне заслуженной для Латвии

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился впечатлениями от проигранного матча с командой США (2:3 ОТ) на групповом этапе чемпионата мира по хоккею–2018.



«Я доволен набранным очком в таблице, никогда не знаешь, сколько именно баллов тебе понадобится для выхода в плей-офф. С другой стороны, видя, как наши игроки и вратарь отчаянно спасали ворота и падали под броски, рад был бы увидеть наших ребят победителями. Это была бы заслуженная победа, но мы играли против сильной команды, 95% состава которой — игроки НХЛ», — цитирует тренера Sportacentrs.

ЧМ-2018 по хоккею: сборная США только в овертайме смогла победить Латвию