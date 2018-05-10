Россия уступила Чехии, потерпев первое поражение на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.



В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сонные Крейчи и Пастрняк растерзали Россию. Вот что такое чемпионат мира Сборная России не справилась с чешскими звёздами НХЛ, сошедшими с трапа самолёта.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»