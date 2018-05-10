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Россия уступила Чехии, потерпев первое поражение на ЧМ-2018 по хоккею

Фото: РИА Новости
Россия уступила Чехии, потерпев первое поражение на ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

ЧМ-2018
10 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Чехия
4 : 3
2:1, 1:2, 0:0, 1:0
Россия
0:1 – Нестеров (Барабанов, Каблуков) – 01:11 (5x5), 1:1 – Крейчи (Яшкин, Гудас) – 14:41 (5x5), 2:1 – Яшкин (Пастрняк, Крейчи) – 18:39 (5x5), 2:2 – Григоренко (Бучневич, Анисимов) – 21:00 (5x5), 3:2 – Пастрняк (Крейчи) – 24:17 (5x5), 3:3 – Барабанов (Зайцев, Шалунов) – 25:49 (5x5), 4:3 – Пастрняк (Крейчи, Гронек) – 63:23 (3x3)
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