Бучневич о первом поражении России на ЧМ: хороший опыт после трёх разгромов

Нападающий сборной России Павел Бучневич прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.

«Думаю, да, сегодняшний матч во всём отличался от предыдущих. Первая серьёзная проверка для нас, и мы проиграли. Будем смотреть видео, тренеры будут подсказывать, как лучше играть, будем готовятся к следующим играм.

Наверное, Крейчи и Пастрняк на уровень выше всех игроков, с которыми мы играли до этого. Я видел этих ребят, просто так сложилась игра, что они забили практически всё, что было. Наверное, поэтому они такие мастера. С ними и без них чехи – разные команды? Не знаю, не играл. Мы к ним не готовились специально, готовились к команде. Так просто сложилось, что они забили все голы. Будем готовиться дальше, всё равно ещё групповой этап, есть ещё три игры, а дальше уже на вылет.

Когда Зайцев отдавал мне на пустые, там не шайба скакнула. Наверное, надо было принять, Зайцев хороший пас отдал, но шайба сильно шла и отскочила. Пытался сходу бросить, клюшка погнулась. В следующий раз надо принимать будет.

Думаю, хорошо после трёх разгромов получить такой матч. Хороший опыт, команда у нас молодая, многие первый чемпионат мира проводят. Поймут, как играть в хоккей против такой команды», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.